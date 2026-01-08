Infortunio Dumfries l’olandese da la carica in vista del rientro in campo | una data cerchiata in rosso per rivederlo Il messaggio

L'infortunio di Dumfries ha suscitato grande interesse tra i tifosi. L’olandese, sui social, ha condiviso un messaggio di incoraggiamento in vista del suo ritorno in campo. La data di recupero, segnata in rosso, rappresenta un momento importante per il suo rientro e per la squadra. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali per conoscere con precisione quando potrà tornare a giocare.

