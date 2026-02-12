Intelligenza artificiale e ansia da cambiamento | progetto formativo della Provincia di Arezzo

La Provincia di Arezzo ha lanciato un nuovo progetto formativo rivolto ai dipendenti pubblici. L’obiettivo è aiutare chi lavora nella pubblica amministrazione a capire e affrontare meglio l’ansia legata all’introduzione dell’intelligenza artificiale. Il percorso mira a fornire strumenti concreti per gestire i cambiamenti in atto e ridurre le paure legate a questa tecnologia sempre più presente nei luoghi di lavoro.

Prende avvio un innovativo progetto formativo rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione e degli organismi partecipati, dedicato al tema sempre più attuale dell’ansia legata all’applicazione dell’Intelligenza artificiale nei contesti lavorativi pubblici. Un percorso pensato per accompagnare il cambiamento tecnologico in modo consapevole, umano e sostenibile, con una metodologia interattiva e partecipativa, includendo una ricerca interna sugli aspetti conoscitivi e di approccio emotivo all’uso delle nuove tecnologie. L’iniziativa fa seguito alla volontà espressa dal Consiglio provinciale di avviare un rapporto di collaborazione e partnership tra Arezzo Telematica e Arezzo Innovazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Riparte la seconda edizione di "imparIAmo", il progetto che coinvolge docenti e studenti nella sperimentazione dell'intelligenza artificiale in ambito educativo.

