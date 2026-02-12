Intelligenza artificiale e ansia da cambiamento | progetto formativo della Provincia di Arezzo
La Provincia di Arezzo ha lanciato un nuovo progetto formativo rivolto ai dipendenti pubblici. L’obiettivo è aiutare chi lavora nella pubblica amministrazione a capire e affrontare meglio l’ansia legata all’introduzione dell’intelligenza artificiale. Il percorso mira a fornire strumenti concreti per gestire i cambiamenti in atto e ridurre le paure legate a questa tecnologia sempre più presente nei luoghi di lavoro.
Prende avvio un innovativo progetto formativo rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione e degli organismi partecipati, dedicato al tema sempre più attuale dell’ansia legata all’applicazione dell’Intelligenza artificiale nei contesti lavorativi pubblici. Un percorso pensato per accompagnare il cambiamento tecnologico in modo consapevole, umano e sostenibile, con una metodologia interattiva e partecipativa, includendo una ricerca interna sugli aspetti conoscitivi e di approccio emotivo all’uso delle nuove tecnologie. L’iniziativa fa seguito alla volontà espressa dal Consiglio provinciale di avviare un rapporto di collaborazione e partnership tra Arezzo Telematica e Arezzo Innovazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondimenti su Arezzo Provincia
Un tutor virtuale gestito da una Intelligenza Artificiale aiuterà nell’orientamento al primo anno di Università. Il progetto Gen AI used for Supporting Students della LIUC
Intelligenza artificiale in classe: riparte “imparIAmo”, il progetto che mette docenti e studenti al centro della sperimentazione
Riparte la seconda edizione di “imparIAmo”, il progetto che coinvolge docenti e studenti nella sperimentazione dell'intelligenza artificiale in ambito educativo.
Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon
Ultime notizie su Arezzo Provincia
Argomenti discussi: AI e stress digitale: cosa chiedono i lavoratori italiani; I giovani oggi tra solitudine digitale e voglia di futuro; Adolescenti e intelligenza artificiale: il 41% la usa per chiedere aiuto psicologico; Generazione Ai, giovani più connessi ma soli, nove su 10 usano gli algoritmi.
Giovani italiani affidano la loro vita sentimentale ai consigli dell’intelligenza artificialeAdolescenti italiani e AI: come cambia il supporto emotivo digitaleL’intelligenza artificiale entra stabilmente nella vita degli under 26 italiani, d ... assodigitale.it
Adolescenti e Intelligenza Artificiale: Comprendere una Relazione ComplessaScopri l'impatto crescente dei chatbot IA sulla salute mentale e sulle relazioni sociali dei giovani. Analizza come l'interazione digitale stia modellando il benessere psicologico e le dinamiche inter ... tuobenessere.it
Mentre si continua a discutere dell'impatto dell'intelligenza artificiale nella creatività, la realtà va avanti. Fa discutere una serie di Darren Aronofsk che racconta la guerra di indipendenza americana: è realizzata interamente con l'IA di Google. #ANSA - facebook.com facebook
#Hollywood, arriva la prima serie creata dall'Intelligenza artificiale x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.