Un tutor virtuale gestito da una Intelligenza Artificiale aiuterà nell’orientamento al primo anno di Università Il progetto Gen AI used for Supporting Students della LIUC

Orizzontescuola.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un supporto pensato per chi inizia il percorso universitario e si trova ad affrontare per la prima volta l'Analisi Matematica. Alla LIUCUniversità Cattaneo, è stato avviato un progetto sperimentale basato sull’intelligenza artificiale, rivolto agli studenti iscritti al primo anno del corso triennale in Ingegneria Gestionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

