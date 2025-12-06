Un tutor virtuale gestito da una Intelligenza Artificiale aiuterà nell’orientamento al primo anno di Università Il progetto Gen AI used for Supporting Students della LIUC

Un supporto pensato per chi inizia il percorso universitario e si trova ad affrontare per la prima volta l'Analisi Matematica. Alla LIUC – Università Cattaneo, è stato avviato un progetto sperimentale basato sull’intelligenza artificiale, rivolto agli studenti iscritti al primo anno del corso triennale in Ingegneria Gestionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

