Insulti a Manganiello il Napoli trema | ecco cosa rischia Conte

Il Napoli trema dopo le ultime sconfitte. La squadra di Spalletti ha perso anche in Coppa Italia, lasciando i tifosi preoccupati. La sconfitta si aggiunge alla delusione in Champions League, e ora si parla di possibili conseguenze. Sul web circolano insulti contro Manganiello, e il nome di Conte viene tirato in ballo come possibile sostituto. La situazione resta tesa e i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del club.

Archiviata l'eliminazione in Champions League, è arrivata la sconfitta anche in Coppa Italia per gli azzurri. Una sconfitta amara persa solo ai calci di rigore contro il Como di Fabregas. Durante la gara, però, sono stati segnalati degli insulti di Antonio Conte nei confronti dell'arbitro Manganiello: l'allenatore salentino ora rischia una squalifica. Napoli, Conte a rischio squalifica: la situazione. In casa Napoli è arrivata una sconfitta dal sapore amaro martedì sera. I campioni d'Italia si sono dovuti arrendere ai calci di rigore contro il Como. Ora, la squadra partenopea avrà solo il campionato da portare avanti, cercando quanto meno di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

