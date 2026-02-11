Napoli la sfuriata contro Manganiello costa cara a Conte? La Procura apre un fascicolo! Cosa rischia

La vicenda tra Napoli e Manganiello si fa più complicata. La Procura ha aperto un fascicolo sulla lite tra l’allenatore del Napoli, Conte, e il direttore di gara. Ora si rischia di più di una semplice multa: ci sono possibilità di sanzioni più dure, anche se ancora non si conoscono i dettagli. La situazione potrebbe influenzare il futuro di Conte e il cammino del Napoli nelle competizioni.

Caso Conte, insulti all'arbitro in Napoli-Como: la Procura FIGC apre un fascicolo La Procura FIGC ha aperto un fascicolo su Antonio Conte dopo i fatti accaduti a bordo campo durante Napoli-Como. Conte e l'insulto all'arbitro Manganiello: "Testa di c...". La Procura apre un'inchiesta Durante la partita di Coppa Italia tra Napoli e Como, Antonio Conte si è scagliato contro l'arbitro Manganiello, rivolgendo un insulto pesante: "Testa di c. "Non l'ha dato!", sorride amaramente. Poi continua nella sfuriata all'arbitro: "Testa di ca..o! Ma almeno vai a vedere no Ma che ca..o! Al Var questo lo controlla e poi chiama... A 2 metri stanno!!"

