Il Coni di Avellino omaggia Davide Tizzano | addio al grande campione e presidente della Federazione Italiana Canottaggio
Il Coni di Avellino rende omaggio a Davide Tizzano, scomparso all'età di 57 anni. Nato a Napoli, Tizzano aveva assunto il ruolo di presidente della Federazione Italiana Canottaggio poco più di un anno fa, succedendo a Giuseppe Abbagnale. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo del canottaggio e dello sport italiano.
Davide Tizzano, 57 anni, napoletano, era stato eletto poco più di un anno fa presidente della Federazione Italiana Canottaggio, prendendo il posto di Giuseppe Abbagnale. La sua morte, avvenuta a Napoli, ha gettato nella costernazione lo sport italiano, a partire dal presidente del Coni, Luciano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
