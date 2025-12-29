Il Coni di Avellino omaggia Davide Tizzano | addio al grande campione e presidente della Federazione Italiana Canottaggio

Il Coni di Avellino rende omaggio a Davide Tizzano, scomparso all'età di 57 anni. Nato a Napoli, Tizzano aveva assunto il ruolo di presidente della Federazione Italiana Canottaggio poco più di un anno fa, succedendo a Giuseppe Abbagnale. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo del canottaggio e dello sport italiano.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.