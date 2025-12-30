Addio al presidente della Federcanottaggio Davide Tizzano | Un visionario con enormi qualità umane

È deceduto all’età di 57 anni Davide Tizzano, presidente della Federazione italiana canottaggio. Ex atleta di rilevante talento, ha ricoperto il ruolo di massimo rappresentante della federazione dal 2024, contribuendo allo sviluppo del settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo del canottaggio italiano.

E' scomparso all'età di 57 anni il Presidente della Federazione italiana canottaggio Davide Tizzano. Dapprima atleta di grandissimo spessore, per poi diventare il massimo esponente della federazione a partire dal 24 novembre del 2024. Vinse due medaglie d'oro alle olimpiadi di Seoul nel quattro.

Addio a Davide Tizzano, lutto nel canottaggio italiano - Negli ultimi anni Davide Tizzano aveva costruito un rapporto solido e collaborativo con Varese e con il Comitato dei Grandi Eventi remieri. laprovinciadivarese.it

Davide Tizzano morto a 57 anni, addio al presidente di Federcanottaggio: fu due volte oro alle Olimpiadi - Si è spento a 57 anni Davide Tizzano, leggenda del canottaggio italiano: la carriera del due volte oro olimpico e il cordoglio delle istituzioni ... virgilio.it

Addio a Davide Tizzano, attuale presidente della Federazione italiana #canottaggio (era stato eletto un anno fa) e vincitore di due medaglie d'oro olimpiche. Per tre volte aveva portato alla vittoria il galeone di #Amalfi nella regata delle Antiche Repubbliche Ma - facebook.com facebook

