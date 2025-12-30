Addio al presidente della Federcanottaggio Davide Tizzano | Un visionario con enormi qualità umane

È deceduto all’età di 57 anni Davide Tizzano, presidente della Federazione italiana canottaggio. Ex atleta di rilevante talento, ha ricoperto il ruolo di massimo rappresentante della federazione dal 2024, contribuendo allo sviluppo del settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo del canottaggio italiano.

E’ scomparso all’età di 57 anni il Presidente della Federazione italiana canottaggio Davide Tizzano. Dapprima atleta di grandissimo spessore, per poi diventare il massimo esponente della federazione a partire dal 24 novembre del 2024. Vinse due medaglie d’oro alle olimpiadi di Seoul nel quattro. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

