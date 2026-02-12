Inserimento con riserva in prima fascia GPS | cosa succede se non si consegue il titolo entro il 30 giugno Pillole di Question Time

Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha parlato di cosa accade se chi è inserito in prima fascia GPS non consegue il titolo entro il 30 giugno. La discussione si è concentrata sulle conseguenze pratiche di questa situazione, con Chiara Cozzetto di Anief che ha spiegato quali rischi si rischiano e quali scelte si possono fare.

Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata analizzata una questione importante legata alla gestione della riserva in prima fascia GPS. Un focus particolare è stato posto sulle conseguenze per chi non riesce a sciogliere la riserva per titolo conseguito entro il termine previsto del 30 giugno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

