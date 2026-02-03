Avviati i percorsi abilitanti 2025 26 | potranno concludersi entro il 30 giugno 2026 per inserimento in prima fascia GPS? Pillole di Question Time
Nel question time di oggi, si è parlato delle tempistiche per completare il percorso abilitante PF60. La data limite è fissata al 30 giugno 2026, ma resta da capire se i docenti riusciranno a concludere in tempo e inserirsi in prima fascia GPS. La discussione si è svolta su OrizzonteScuola TV, con Andrea Giallanza e l’esperta Sonia Cannas.
Nel question time del 2 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato il tema delle tempistiche di conclusione del percorso abilitante PF60. L’attenzione si è concentrata, in particolare, sulle scadenze previste e sulla loro rilevanza ai fini delle GPS. L'articolo Avviati i percorsi abilitanti 202526: potranno concludersi entro il 30 giugno 2026 per inserimento in prima fascia GPS? Pillole di Question Time .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
