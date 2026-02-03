Avviati i percorsi abilitanti 2025 26 | potranno concludersi entro il 30 giugno 2026 per inserimento in prima fascia GPS? Pillole di Question Time

Nel question time di oggi, si è parlato delle tempistiche per completare il percorso abilitante PF60. La data limite è fissata al 30 giugno 2026, ma resta da capire se i docenti riusciranno a concludere in tempo e inserirsi in prima fascia GPS. La discussione si è svolta su OrizzonteScuola TV, con Andrea Giallanza e l’esperta Sonia Cannas.

