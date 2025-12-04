Inserimento con riserva nelle GPS | prevista anche per chi conseguirà sia laurea che abilitazione entro il 30 giugno? Pillole di Question Time

Nel question time del 1° dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata discussa una questione importante relativa all’accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Un focus particolare è stato posto sul caso di chi consegue la laurea magistrale con abilitazione a marzo, in relazione alla possibilità di inserirsi nelle graduatorie nel caso in cui l’aggiornamento venga aperto prima di quella data. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

