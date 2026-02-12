Iniziato lo sgombero del Grattacielo di Ferrara in 500 restano senza casa | Mamme e bimbi separati dai papà

Questa mattina alle prime luci dell’alba, le forze dell’ordine hanno iniziato lo sgombero delle torri A e C del grattacielo di Ferrara. Circa 500 persone, tra cui molte mamme e bambini, si sono ritrovate senza casa. Molti di loro hanno raccontato di essere stati separati dai propri partner, lasciando dietro di sé situazioni di grande difficoltà. La decisione del sindaco Fabbri ha causato tensioni e reazioni, mentre le famiglie si chiedono cosa succederà ora.

È iniziato oggi alle prime luci dell'alba lo sgombero delle torri A e C del grattacielo di Ferrara, così come disposto da una ordinanza del sindaco leghista Alan Fabbri: "Grandi dignità dai cittadini e umanità dalle forze dell'ordine. Il comune se ne è lavato le mani senza offrire soluzioni".

Domani mattina scatta lo sgombero delle torri A e C del grattacielo di Ferrara.

E' iniziato lo sgombero del grattacielo colpito da incendio un mese fa. È cominciato, tra rassegnazione e preoccupazioni, alle prime ore dell'alba lo sgombero delle torri A e C del grattacielo di Ferrara dove si è sviluppato un incendio la notte tra il 10 e l'11 gennaio.

Tutti fuori. È iniziato lo sgombero del Grattacielo di Ferrara, ingente spiegamento di polizia. Sono le 7.53, l'ora X. Una quarantina tra forze dell'ordine, vigili del fuoco e assistenti sociali entrano nella torre A. È iniziato lo sgombero. Lo spiegamento di forze è ingente.

