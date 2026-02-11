A Ferrara al via lo sgombero di 500 residenti del grattacielo | Non sanno dove andare Temiamo reazioni

Domani mattina scatta lo sgombero delle torri A e C del grattacielo di Ferrara. Sono circa 500 persone, molte parenti e bambini, che non sanno ancora dove andare. Una mamma ha già chiesto se dovrà portare i figli in macchina. L’amministrazione comunale di Alan Fabbri ha deciso di intervenire, ma la tensione tra i residenti cresce.

A partire da domani, giovedì 12 febbraio, prenderà il via lo sgombero delle torri A e C del grattacielo di Ferrara, così come stabilito dall'amministrazione comunale guidata da Alan Fabbri, per un totale di 500 persone: "Non sanno dove andare, una mamma mi ha chiesto se insieme ai suoi 3 figli dovrà dormire in macchina".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Ferrara Grattacielo I cavalli sentono l’odore della paura negli esseri umani: se guardi “Grease” o l’horror “Sinister” lo sanno Un recente studio evidenzia come i cavalli siano in grado di percepire l’odore della paura negli esseri umani. Grattacielo, verso lo sgombero. L’appello dell’amministratore: "Lasciate al più presto il palazzo" L’amministratore del palazzo si rivolge ai condomini: La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ferrara Grattacielo Argomenti discussi: 'Ferrara Cameristica', al via la terza edizione nella suggestiva cornice di Palazzo Naselli Crispi; Ferrara diventa un set cinematografico: al via le riprese de Il Malloppo; Al via Sinergicamente 2026: ripartono i laboratori creativi e di benessere aperti alla cittadinanza; Teatro e salute: al via la nona edizione del progetto Il teatro e il benessere. RemTech Expo, al via a Ferrara: l'uomo da minaccia a soluzioneFerrara, 17 set. (askanews) - Eventi estremi sempre più frequenti, territori fragili, bonifiche che non possono più attendere. L'Italia accelera sulla transizione ecologica e lo fa partendo da Ferrara ... quotidiano.net Ferrara, al via il nuovo mercato del lunedìFerrara Domani si alza il sipario su quello che sarà il nuovo mercato del lunedì. I pochi esercenti che hanno aderito lo renderanno di fatto molto simile al mercato contadino già presente in piazza XX ... msn.com CGIL, CISL e UIL esprimono grande preoccupazione per la grave situazione che si sta determinando a seguito dell’imminente esecutività dell’ordinanza di sgombero delle torri del Grattacielo di Ferrara, che coinvolgerà centinaia di residenti – tra inquilini e p - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.