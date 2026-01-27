L'articolo aggiorna sulle condizioni di Dumfries, che si avvicina al rientro dopo l'infortunio. La sua presenza è importante per la prossima partita contro il Lecce, prevista nel fine settimana a Milano.

Inter News 24 Infortunio Dumfries, nel fine settimane l’olandese tornerà a Milano: nel mirino la gara contro il Lecce. Ma c’è una speranza. Buone notizie per la fascia destra di Cristian Chivu. Mentre il mercato continua a ruotare intorno ai nomi di Perisic e Ndoye, l’Inter sta per riabbracciare uno dei suoi protagonisti più fisici. Il recupero di Denzel Dumfries procede secondo la tabella di marcia, offrendo al tecnico nerazzurro una risorsa fondamentale per la difesa del primato a 52 punti. Infortunio Dumfries: a Milano nel weekend. Le ultime. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, il programma di recupero dell’esterno olandese è ormai definito. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Dumfries, il rientro si avvicina! Chivu sorride, c’è una gara cerchiata in rosso. Ultime

