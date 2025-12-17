Infortunio Dumfries ecco la data messa nel mirino per il rientro
Dopo l'infortunio e l'intervento chirurgico, Dumfries lavora al suo recupero. La data di rientro prevista si avvicina, dando speranze al giocatore e alla sua squadra per tornare in campo al più presto. Ecco le ultime novità sul percorso di recupero dell’esterno olandese.
Inter News 24 Infortunio Dumfries, dopo l’operazione chirurgica l’esterno olandese ha messo nel mirino questa data per il ritorno in campo. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, il mese di marzo sarà il crocevia della stagione per l’ Inter. I nerazzurri affronteranno il Milan nel derby dell’8 marzo, sfida decisiva per lo scudetto, seguita immediatamente dagli ottavi di finale di Champions League. Proprio queste date sono state messe nel mirino dall’esterno olandese Denzel Dumfries. Dopo l’intervento di stabilizzazione alla caviglia sinistra presso la clinica londinese Fortius, il laterale della Beneamata punta a tornare in forma per la stracittadina. 🔗 Leggi su Internews24.com
