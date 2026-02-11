Atalanta De Ketelaere si ferma per infortunio | lesione al menisco del ginocchio Le news

L’Atalanta perde uno dei suoi giocatori chiave prima di una sfida importante. Charles De Ketelaere si è fermato durante il riscaldamento di fronte alla Cremonese, toccandosi il ginocchio. Gli esami hanno confermato una lesione al menisco, e ora il suo recupero potrebbe mettere in dubbio la sua presenza al prossimo Mondiale. La squadra neroblu si trova a dover fare i conti con questa brutta tegola in vista delle prossime partite.

L’Atalanta Ko: Lesione al Menisco per De Ketelaere, a Rischio il Mondiale. L’infortunio di Charles De Ketelaere, occorso durante il riscaldamento della partita tra Atalanta e Cremonese, ha gettato un velo di preoccupazione sull’ambiente neroblu e sulla nazionale belga. L’episodio, verificatosi oggi, 11 febbraio 2026, ha immediatamente interrotto l’entusiasmo che si era creato intorno alla prestazione del giocatore in Serie A. La lesione al menisco, diagnosticata dopo accertamenti medici, potrebbe compromettere la sua partecipazione ai Mondiali, un obiettivo cruciale per il calciatore e per il suo paese.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su DeKetelaere Infortunio Atalanta, shock De Ketelaere: lesione al menisco e lungo stop. Salta il Borussia Dortmund L’Atalanta deve fare i conti con una brutta tegola. Infortunio De Ketelaere, brutte notizie per Palladino! C’è lesione: tutti gli aggiornamenti Palladino riceve una brutta notizia: Charles De Ketelaere si è infortunato durante il riscaldamento prima della partita contro l’Atalanta. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su DeKetelaere Infortunio Argomenti discussi: Fantacalcio Atalanta, De Ketelaere si fa male nel riscaldamento: cos’è successo; Atalanta, De Ketelaere si ferma nel riscaldamento: ecco chi gioca al suo posto; Infortunio De Ketelaere prima di Atalanta-Cremonese: come sta, gli esami e quando tornerà; Atalanta, De Ketelaere va KO contro la Cremonese: a rischio la gara col Napoli. Tegola De Ketelaere, ecco l’esito degli esami per l’attaccante dell’AtalantaIl giocatore dell'Atalanta si era fermato durante il riscaldamento pre-partita del match di lunedì scorso contro la Cremonese, ecco ... calcioatalanta.it Atalanta, c’è lesione per De Ketelaere!Brutte notizie in casa Atalanta per quanto riguarda le condizioni di Charles De Ketelaere. L’attaccante belga è stato costretto ad alzare bandiera bianca proprio a ridosso della sfida contro la Cremon ... generationsport.it : Brutte notizie in casa Atalanta. Durante il riscaldamento pre-partita della sfida di lunedì scorso contro la Cremonese, Charles De Ketelaere ha riportato una lesione de - facebook.com facebook Atalanta, De Ketelaere si ferma per infortunio: lesione al menisco del ginocchio #SkySport #SkySerieA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.