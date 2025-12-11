Infortunio Acerbi non arrivano delle buone notizie per il difensore nerazzurro | il comunicato del club dopo gli esami effettuati sul giocatore
L’infortunio di Acerbi rappresenta un colpo importante per l’Inter, che perde uno dei suoi difensori più esperti in un momento cruciale della stagione. Dopo gli esami, è stato confermato un risentimento muscolare, senza lesioni gravi o stiramento, ma potrebbe comunque essere necessario uno stop non breve per il giocatore.
Infortunio Acerbi: niente stiramento o lesioni gravi, ma confermato il risentimento muscolare. Possibile uno stop non breve per lui L’infortunio di Acerbi rappresenta una vera e propria tegola per l’Inter, che perde uno dei suoi uomini più esperti proprio nel momento in cui la stagione entra nella fase più intensa. Durante il primo tempo della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
