Infortunio Acerbi non arrivano delle buone notizie per il difensore nerazzurro | il comunicato del club dopo gli esami effettuati sul giocatore

Calcionews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’infortunio di Acerbi rappresenta un colpo importante per l’Inter, che perde uno dei suoi difensori più esperti in un momento cruciale della stagione. Dopo gli esami, è stato confermato un risentimento muscolare, senza lesioni gravi o stiramento, ma potrebbe comunque essere necessario uno stop non breve per il giocatore.

Infortunio Acerbi: niente stiramento o lesioni gravi, ma confermato il risentimento muscolare. Possibile uno stop non breve per lui L’infortunio di Acerbi rappresenta una vera e propria tegola per l’Inter, che perde uno dei suoi uomini più esperti proprio nel momento in cui la stagione entra nella fase più intensa. Durante il primo tempo della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio acerbi non arrivano delle buone notizie per il difensore nerazzurro il comunicato del club dopo gli esami effettuati sul giocatore

© Calcionews24.com - Infortunio Acerbi, non arrivano delle buone notizie per il difensore nerazzurro: il comunicato del club dopo gli esami effettuati sul giocatore

Leggi anche: Batosta Inter non solo Acerbi e Calhanoglu | Chivu disperato

Leggi anche: Dumfries arrivano pessime notizie | cosa sta succedendo

FLASH | Inter, escluse lesioni per Acerbi: i nuovi tempi di recupero - "Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto ... Segnala fantamaster.it

infortunio acerbi arrivano buoneInter, infortuni per Acerbi e Calhanoglu - Nelle prossime ore saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sulle condizioni dei due giocatori, ma le prime sensazioni raccontano ... Da adnkronos.com