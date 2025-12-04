Infortunio Gatti effettuata l’operazione | intervento perfettamente riuscito La nota ufficiale della Juventus

Infortunio Gatti, effettuata l’operazione: intervento perfettamente riuscito, parte la riabilitazione. La nota ufficiale della Juventus. Federico Gatti  è stato sottoposto questa mattina a un  intervento chirurgico  resosi necessario a seguito della  lesione del menisco mediale del ginocchio destro  rimediata martedì sera in  Coppa Italia  contro l’ Udinese. La  Juventus  ha diramato una  nota ufficiale  per comunicare il buon esito dell’operazione e l’inizio del programma riabilitativo per il difensore. L’operazione in francia e l’equipe medica. L’intervento è stato eseguito con  estrema rapidità, data la necessità di  Gatti  di rientrare in campo il prima possibile, sebbene lo stop sia stato stimato in circa  un mese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

