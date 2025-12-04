Infortunio Gatti effettuata l’operazione | intervento perfettamente riuscito La nota ufficiale della Juventus

Infortunio Gatti, effettuata l’operazione: intervento perfettamente riuscito, parte la riabilitazione. La nota ufficiale della Juventus. Federico Gatti è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico resosi necessario a seguito della lesione del menisco mediale del ginocchio destro rimediata martedì sera in Coppa Italia contro l’ Udinese. La Juventus ha diramato una nota ufficiale per comunicare il buon esito dell’operazione e l’inizio del programma riabilitativo per il difensore. L’operazione in francia e l’equipe medica. L’intervento è stato eseguito con estrema rapidità, data la necessità di Gatti di rientrare in campo il prima possibile, sebbene lo stop sia stato stimato in circa un mese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Gatti, effettuata l’operazione: intervento perfettamente riuscito. La nota ufficiale della Juventus

Dopo l'infortunio di Gatti, per compensare l'atavica carenza di leadership e personalità di questa squadra nell'ultimo lustro, c'è una sola cosa da fare: andare a prendere il più grande figlio di pu***na che abbia mai calcato i campi da calcio Vai su Facebook

Dall'infortunio di Gatti al percorso di avvicinamento al big match col Napoli: ne parliamo con il Balza? Dalle 18 QUI: youtube.com/live/Pq1V-KcwG… Vai su X

