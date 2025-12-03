Migranti gratis a casa dei romani aggiudicata gara da 400 mila euro

È stata definitivamente aggiudicata dal Comune di Roma la gara per l'accoglienza di migranti in città. Dopo aver valutato l'offerta tecnica ed economica, l'amministrazione ha affidato il servizio alla Refugees Welcome Italia, l'unico soggetto che ha partecipato all'avviso. Accoglienza in famiglia dei migranti Parliamo del bando che già mesi fa aveva scatenato enormi polemiche a.

