Innovazione è made in Italy Avacam | l’IA che vede le frane prima che accadano

Avacam, innovativa tecnologia italiana, utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere le frane con precisione millimetrica. Questo sistema avanzato permette di monitorare in modo tempestivo i territori più vulnerabili, contribuendo alla sicurezza e alla tutela del patrimonio naturale del nostro Paese. Un esempio di eccellenza made in Italy che unisce innovazione e responsabilità ambientale.

Una tecnologia italiana capace di anticipare gli spostamenti di un pendio con precisione millimetrica sta rivoluzionando il modo in cui monitoriamo i territori più fragili del Paese. Si chiama Avacam ed è un sistema che utilizza dispositivi ottici all’avanguardia e addestra l’intelligenza artificiale per trasformare in tempo reale le immagini del versante in dati utili alla prevenzione, offrendo un allarme precoce su movimenti che l’occhio umano non può percepire. Il suo arrivo giunge in un momento cruciale. Secondo i dati Ispra, in Italia sono censite oltre 635 mila frane, il numero più alto d’Europa, e quasi il 10% del territorio nazionale rientra in aree a pericolosità elevata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Vespa, l’icona senza tempo che unisce stile e innovazione made in Italy Leggi anche: Innovazione tecnologica e sostenibilità: le sfide del Made in Italy nel 2025. Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. CES 2026, il Made in Italy brilla: a Las Vegas 51 startup italiane al Padiglione Italia - Non solo una vetrina tecnologica, ma un ecosistema dinamico che proietta il valore della tradizione italiana verso le nuove frontiere dell’innovazione globale. finanza.repubblica.it

