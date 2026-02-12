La morte di Kurt Cobain torna sotto i riflettori dopo uno studio che mette in discussione la versione ufficiale. Secondo i ricercatori, il frontman dei Nirvana potrebbe essere stato ucciso invece di essersi suicidato. La nuova ipotesi sorprende e riaccende il dibattito su uno dei misteri più discussi del rock.

Kurt Cobain non si sarebbe suicidato. A trent’anni di distanza dalla morte del leader dei Nirvana, uno studio realizzato da un team di scienziati forensi mette in dubbio le conclusioni dell’indagine svolta all’epoca dalla polizia statunitense, che archiviò il caso come suicidio. E avanza l’ipotesi dell’omicidio: Cobain potrebbe essere stato drogato e poi ucciso. La nuova indagine sulla morte di Kurt Cobain Cosa c'è nello studio che contesta il suicidio Ipotesi omicidio per il frontman dei Nirvana Cosa non torna secondo i ricercatori La nuova indagine sulla morte di Kurt Cobain Il frontman dei Nirvana Kurt Cobain venne trovato senza vita l’8 aprile 1994 nella sua villa sul lago Washington, nei pressi di Seattle, all’età di 27 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Indagine sulla morte di Kurt Cobain, studio contesta suicidio e ipotizza l'omicidio del frontman dei Nirvana

Una nuova indagine riaccende i dubbi sulla morte di Kurt Cobain.

A oltre trent’anni dalla morte di Kurt Cobain, la polizia ha riaperto le indagini.

