Una nuova indagine riaccende i dubbi sulla morte di Kurt Cobain. Gli investigatori hanno riesaminato il caso e sollevano nuove domande sulla versione ufficiale del suicidio. Per ora, niente conferme, solo più interrogativi su come siano andati davvero i fatti quella notte a Seattle.

Kurt Cobain, frontman dei Nirvana, è deceduto nella sua abitazione di Seattle il 5 aprile 1994, a soli ventisette anni, a causa di una ferita da arma da fuoco che si è stata ritenuta autoinflitta. Per il medico legale, all’epoca, si trattò di suicidio, compiuto con un fucile da caccia Remington modello 11, calibro 20. Una nuova indagine forense, a distanza di trentadue anni dalla scomparsa del cantante, potrebbe però rimettere tutto in discussione. Morte Kurt Cobain, parla lo specialista: «Si tratta di un omicidio». Un team non ufficiale di scienziati forensi del settore privato ha analizzato nuovamente i materiali dell’autopsia e della scena del crimine, coinvolgendo anche Brian Burnett, specializzato in casi di overdose seguiti da traumi da arma da fuoco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Una nuova indagine sulla morte di Kurt Cobain fa vacillare l’ipotesi del suicidio

A oltre trent'anni dalla morte di Kurt Cobain, la polizia ha riaperto le indagini.

