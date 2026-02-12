Capolavoro Brignone oro in supergigante a 10 mesi dal terribile infortunio Incredibile non pensavo di vincere
Valentina Brignone torna a conquistare l’oro in supergigante, a quasi un anno dall’infortunio che l’aveva fermata. La sciatrice ha dominato la gara, lasciando tutti senza parole.
Milano, 12 febbraio 2026 – Ce l’ha fatta. A meno di un anno dal terribile infortunio con frattura del piatto tibiale, della testa del perone e rottura del legamento crociato del ginocchio. A poco più di un anno dalla vittoria in Coppa del mondo sulla stessa pista nella stessa specialità. Alla soglia dei 36 anni. L’unico trofeo ancora mancante. Federica Brignone conquista la medaglia d’oro in supergigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sull’ Olympia delle Tofane della località dolomitica. Arriva così il titolo olimpico per la sciatrice valdostana nata a Milano, dopo un argento e due bronzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
