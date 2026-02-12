Incidenti e uso di droga giornata di formazione della polizia locale e stradale

Mercoledì 11 febbraio si è svolta a Modena una giornata di formazione rivolta agli agenti di polizia locale e polizia stradale. La sessione, la prima di tre, si è tenuta nella sala di consiglio della Provincia e ha visto il personale della Cooperativa Aliante spiegare le tecniche e le modalità di intervento su incidenti e uso di droga. Gli agenti si preparano così ad affrontare meglio le situazioni di emergenza e a gestire i rischi sulle strade.

Si è tenuta, mercoledì 11 febbraio nella sala di consiglio della Provincia di Modena, una giornata di formazione (la prima di tre) rivolta agli agenti di polizia locale e polizia stradale del territorio da parte del personale della Cooperativa Aliante, sulle attività e le modalità didattiche di.

