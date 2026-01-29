Camere di sicurezza oggi la giornata di formazione per la polizia locale al Palazzo del Governatore
Questa mattina, alle 9:30, gli agenti della Polizia Locale dell'Emilia-Romagna si sono riuniti all'Auditorium
L'iniziativa è promossa dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, il programma È in programma oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 9:30, all’Auditorium "Carlo Mattioli" di Palazzo del Governatore (Piazza Garibaldi, 19) l’avvio della giornata di formazione per il personale della Polizia Locale dell'Emilia-Romagna, dedicata ai diritti delle persone in transito nelle camere di sicurezza presso le Forze di Polizia. Le camere di sicurezza sono i luoghi presenti nelle sedi delle Forze di Polizia dove, in alcuni casi, le persone soggette ad arresto e fermo vengono custodite, per un massimo di 48 ore, in attesa del provvedimento di convalida da parte del Giudice.🔗 Leggi su Parmatoday.it
