Agenti da tutto l' Abruzzo per il corso sull' uso degli strumenti di autotutela e dissuasione in uso alla polizia locale

Questa mattina, all’Aurum, ha preso il via il primo corso di addestramento rivolto agli agenti di polizia locale dell’Abruzzo. Per tutta la giornata, i partecipanti hanno seguito lezioni pratiche e teoriche sugli strumenti di autotutela e dissuasione, fondamentali per il loro lavoro quotidiano. L’obiettivo è migliorare la sicurezza degli agenti e rendere più efficace il loro intervento sul campo.

E’ stato l’Aurum a ospitare la prima delle lezioni del “Corso di addestramento agli strumenti per l’autotutela e per la dissuasione della polizia locale”. A seguirlo agenti non solo di Pescara, ma anche di Chieti, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Francavilla al Mare, Manoppello, Bussi sul Tirino, San Giovanni Teatino, Torre de Passeri, Cappelle sul Tavo, Casalincontrada e Rapino. Sono diversi gli strumenti a disposizione del corpo e lo scopo del corso, promosso e organizzato dalla Scuola di polizia locale della Regione Abruzzo, ha come obiettivo quello di rafforzare le competenze operative e garantire maggiore sicurezza agli agenti impegnati quotidianamente sul territorio.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Polizia Locale

Ultime notizie su Polizia Locale

Argomenti discussi: Tutto quello che si sa sugli agenti Ice in Italia: ci saranno, ma non sulle strade; Tutto quello che avreste voluto sapere sul FIRR ma non avete mai osato chiedere; Chi è Greg Bovino, l'agente (italoamericano) a capo delle operazioni anti-immigrati in molte città degli Stati Uniti; Perché il Minnesota può fare poco o nulla contro Trump o le violenze dell'Ice e degli altri agenti anti-immigrazione.

Tutto quello che si sa sugli agenti Ice in Italia: ci saranno, ma non sulle stradeÈ stata un'altra giornata di polemiche per l'arrivo della discussa polizia dell'immigrazione Usa in occasione dei Giochi di Milano-Cortina. Piantedosi e ... avvenire.it

Condanniamo le schifose aggressioni agli agenti avvenute ieri a Torino e ribadiamo tutto il nostro sostegno all’azione del Governo #Meloni per chiudere definitivamente questi covi di violenti travestiti da “laboratori culturali”. PD, niente da dichiarare x.com

Almeno due arrestati e tre denunciati dopo gli scontri a Torino. Meloni visita gli agenti feriti. Le persone fermate ieri e portate in questura per le violenze alla manifestazione Pro Askatasuna erano state in tutto una decina. #ANSA - facebook.com facebook