Agenti da tutto l' Abruzzo per il corso sull' uso degli strumenti di autotutela e dissuasione in uso alla polizia locale
Questa mattina, all’Aurum, ha preso il via il primo corso di addestramento rivolto agli agenti di polizia locale dell’Abruzzo. Per tutta la giornata, i partecipanti hanno seguito lezioni pratiche e teoriche sugli strumenti di autotutela e dissuasione, fondamentali per il loro lavoro quotidiano. L’obiettivo è migliorare la sicurezza degli agenti e rendere più efficace il loro intervento sul campo.
E’ stato l’Aurum a ospitare la prima delle lezioni del “Corso di addestramento agli strumenti per l’autotutela e per la dissuasione della polizia locale”. A seguirlo agenti non solo di Pescara, ma anche di Chieti, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Francavilla al Mare, Manoppello, Bussi sul Tirino, San Giovanni Teatino, Torre de Passeri, Cappelle sul Tavo, Casalincontrada e Rapino. Sono diversi gli strumenti a disposizione del corpo e lo scopo del corso, promosso e organizzato dalla Scuola di polizia locale della Regione Abruzzo, ha come obiettivo quello di rafforzare le competenze operative e garantire maggiore sicurezza agli agenti impegnati quotidianamente sul territorio.🔗 Leggi su Ilpescara.it
