Brutto incidente sulla Teverina a Viterbo strada chiusa e un ferito gravissimo | FOTO

Questa pomeriggio, sulla strada Teverina a Viterbo, si è verificato un grave incidente. Tre auto si sono scontrate intorno alle 16, poco dopo le 2 chilometri, vicino all’azienda Ronchini. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e un ferito è stato trasportato in condizioni molto serie. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Una delle tre auto coinvolte ha cappottato. Intervento di 118, polizia locale e vigili del fuoco all'altezza dell'azienda Ronchini Brutto incidente su strada Teverina a Viterbo. Intorno alle 16 del 12 febbraio tre auto si sono scontrate, per cause ancora in fase di accertamento, al chilometro 2, all'altezza dell'azienda Ronchini. Una macchina ha cappottato nell'impatto, che ha avuto conseguenze su alcuni occupanti dei mezzi. Il bilancio è di un ferito gravissimo: si tratta della persona che era a bordo dell'auto che si è ribaltata, un'Audi nera. Stando a una primissima ricostruzione, il primo impatto sarebbe avvenuto tra l'Audi che viaggiava in direzione Viterbo e una macchina che proveniva da via dell'Artigianato.

