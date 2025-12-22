Tragico incidente stradale la vittima è Alessandro Sdoia professore di 50 anni Indagato il conducente del tir che lo ha travolto tra Pontecorvo e Frosinone
È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il conducente del Tir coinvolto nel grave incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 19 dicembre lungo la tratta autostradale Pontecorvo–Frosinone, in territorio di Ceprano, nel quale ha perso la vita il professor Alessandro Sdoia, 50 anni, residente a Pontecorvo. L'inchiesta della Procura di Frosinone e i nuovi accertamenti. Il provvedimento è stato adottato dalla Procura della Repubblica di Frosinone, che ha aperto un fascicolo sull'accaduto. Il magistrato titolare dell'inchiesta, Samuel Amari, nella giornata di oggi ha disposto ulteriori accertamenti tecnici, conferendo l'incarico al medico legale Fabio De Giorgio.
