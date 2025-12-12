Incidente nello svincolo della tangenziale a Moncalieri lunghe code in uscita e caos in entrambe le direzioni

Nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, si è verificato un incidente nello svincolo della tangenziale sud di Moncalieri, all’interno dello svincolo Statale 20. L’incidente ha causato lunghe code e disagi in entrambe le direzioni, creando caos e rallentamenti sulla viabilità della zona.

Caos nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, in tangenziale sud a causa di un incidente avvenuto all'interno dello svincolo Statale 20, sul territorio comunale di Moncalieri. Si è trattato di un tamponamento a catena fra tre auto che ha provocato un ferito non grave trasportato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

