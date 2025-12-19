Si scontra in moto con un'auto | morto Stefano Principale aveva solo 23 anni Era appena entrato in Marina
Tragedia sulla provinciale 113 tra Taranto e San Giorgio: Stefano Principale, giovane allievo della Marina di soli 23 anni e appassionato di ciclismo, ha perso la vita in un incidente con un’auto. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra familiari, amici e la comunità che lo ricorda con affetto e incredulità.
Stefano Principale, 23 anni, allievo della Marina e grande appassionato di ciclismo, è morto in un incidente sulla provinciale 113 Taranto–San Giorgio. L'amico che era con lui in moto è grave ma stabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
