Si scontra in moto con un'auto | morto Stefano Principale aveva solo 23 anni Era appena entrato in Marina

Tragedia sulla provinciale 113 tra Taranto e San Giorgio: Stefano Principale, giovane allievo della Marina di soli 23 anni e appassionato di ciclismo, ha perso la vita in un incidente con un’auto. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra familiari, amici e la comunità che lo ricorda con affetto e incredulità.

Scontro frontale tra auto e moto, militare della Marina muore sul colpo: Stefano Principale aveva 23 anni - Un grave incidente stradale è costato la vita a Stefano Principale, 23 anni, militare della Marina, nella serata del 18 dicembre. leggo.it

San Giorgio Ionico, chi era Stefano Principale, il 23enne della Marina morto nello scontro tra moto e auto - Stefano Principale, 23 anni, allievo maresciallo della Marina e ciclista di Roccaforzata, è morto in un incidente tra moto e auto sulla provinciale Taranto–San Giorgio ... alphabetcity.it

Si #scontra con la moto con un'auto, un 28enne perde la vita - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.