Inchiesta urbanistica Milano la procura rilancia e ottiene un altro anno di indagini | Ancora molto su cui fare chiarezza

La procura di Milano ha ottenuto dal Gip Mattia Fiorentini un'altra proroga di un anno per l'inchiesta sull'urbanistica. Le indagini non sono ancora concluse e ci sono ancora molti punti da chiarire. La vicenda continua a tenere sotto pressione amministratori e cittadini, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su eventuali irregolarità.

L'inchiesta sull'urbanistica di Milano continuerà per un altro anno ancora, nonostante finora sia stata sostanzialmente un buco nell'acqua La procura di Milano rilancia sull'inchiesta sull'urbanistica, e ottiene dal Gip Mattia Fiorentini la proroga di "un anno" del primo filone dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta urbanistica Milano, la procura rilancia e ottiene un altro anno di indagini: "Ancora molto su cui fare chiarezza" Approfondimenti su Milano Inchiesta Urbanistica, la procura di Milano chiede e ottiene un altro anno di indagini. I pm: “C’è ancora molto su cui fare chiarezza” La procura di Milano ha chiesto e ottenuto un altro anno di indagini sull’urbanistica. Bufera urbanistica a Milano, la Procura ai supplementari: “C’è molto su cui indagare”. Un altro anno di inchiesta La procura di Milano ha chiesto più tempo per le indagini sulla bufera urbanistica in città. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Milano, inchiesta urbanistica si sgonfia. Corruzione non provata Ultime notizie su Milano Inchiesta Argomenti discussi: La svolta dell'urbanistica milanese: più politica e pratiche riviste. Per Scavuzzo norme obsolete. I Verdi: ridefinire il sociale; Dopo l'inchiesta sull'urbanistica, il Comune di Milano blocca un grattacielo di 93 metri: cos'è successo; Inchiesta urbanistica Milano, il Tar respinge il ricorso dei costruttori: devono 80mila euro di Scia al Comune; Bufera urbanistica a Milano, la Procura ai supplementari: C’è molto su cui indagare. Un altro anno di inchiesta. Dopo l’inchiesta sull’urbanistica, il Comune di Milano blocca un grattacielo di 93 metri: cos’è successoDopo l'inchiesta sull'urbanistica a Milano, il Comune blocca la costruzione di un grattacielo di 93 metri che sarebbe dovuto sorgere sulle ceneri dell'hotel ... fanpage.it Urbanistica, la procura di Milano chiede e ottiene un altro anno di indagini. I pm: C’è ancora molto su cui fare chiarezzaTroppe situazioni rilevanti da analizzare. La procura che indaga sull'urbanistica ha ottenuto altri 12 mesi di tempo per le indagini ... lanotiziagiornale.it Due architetti della commissione paesaggio e una dirigente dell’urbanistica coinvolti nell’inchiesta della Procura - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.