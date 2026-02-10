Urbanistica la procura di Milano chiede e ottiene un altro anno di indagini I pm | C’è ancora molto su cui fare chiarezza

La procura di Milano ha chiesto e ottenuto un altro anno di indagini sull’urbanistica. I magistrati spiegano che ci sono ancora molte cose da chiarire, considerando la complessità del caso. Le indagini riguardano diversi aspetti e coinvolgono numerosi indagati, con interessi che richiedono approfondimenti. È un’azione che va avanti da tempo, e ora si lavora ancora per fare luce su tutte le questioni aperte.

"C'è molto su cui indagare", inoltre si tratta di indagini "estremamente complesse per i temi trattati e per la quantità di situazioni rilevanti da analizzare" e per il "rilevante numero degli indagati e degli interessi offesi". Con queste motivazioni ieri la Procura di Milano ha chiesto e ottenuto dal Gip Mattia Fiorentini la proroga di "un anno" del primo filone dell'inchiesta per corruzione e falso sull'Urbanistica. Si tratta dell'inchiesta partita il 5 marzo 2025 con l'arresto ai domiciliari dell'ex direttore dello Sportello unico edilizia e vice presidente della commissione paesaggio, Giovanni Oggioni, che domani renderà esame per la prima volta nel processo per abusi edilizi alla ' Torre Milano ' di via Stresa.

