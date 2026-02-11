Bufera urbanistica a Milano la Procura ai supplementari | C’è molto su cui indagare Un altro anno di inchiesta

La procura di Milano ha chiesto più tempo per le indagini sulla bufera urbanistica in città. La pm Marina Petruzzella ha spiegato che le indagini sono complicate, ci sono molte situazioni da analizzare e tanti indagati coinvolti. Le scadenze previste erano troppo vicine, così è stato concesso un altro anno per completare il primo filone dell’inchiesta, che riguarda corruzione e falso.

Milano – «Indagini estremamente complesse per i temi trattati, per la quantità di situazioni rilevanti da analizzare e per il rilevante numero degli indagati e degli interessi offesi», serve una proroga, le scadenze troppo ravvicinate non consentono di chiudere le indagini, per questo la pm Marina Petruzzella, del pool che si occupa di urbanistica, ha chiesto e ottenuto un altro anno per completare il primo filone della inchiesta per corruzione e falso. La prima tranche della maxi indagine che ha messo in standby l'urbanistica nella città, quella scoppiata il 5 marzo dello scorso anno con la custodia cautelare ai domiciliari dell'ex direttore dello Sportello unico edilizia e vice presidente della commissione paesaggio, Giovanni Oggioni, tornerà nel vivo questa mattina quando il 69enne architetto renderà esame nel processo per «abusi edilizi».

