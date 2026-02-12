Questa mattina a Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti sono stati attaccati dai familiari delle vittime del rogo al Constellation. La scena si è svolta davanti al tribunale, dove i parenti delle vittime si sono scagliati contro la coppia, accusandoli di aver nascosto dettagli importanti. La polizia è intervenuta subito per dividere le parti e riportare l’ordine. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha acceso di nuovo i riflettori sulla vicenda.

Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana. Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio di Jessica davanti all'aula universitaria in cui si svolge l'audizione. Alle 8 un gruppo di famiglie delle vittime si è dato appuntamento difronte all'edificio: «Vogliamo stare davanti alla Moretti. Non per provocare. Non per gridare. Semplicemente perché ci vedano», avevano spiegato. Cosa è successo Gli indagati proprietari del discobar teatro della strage di Capodanno sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti, meno di una decina, si sono avventati contro di loro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime davanti al tribunale

Oggi a Crans-MMontana si è svolta una fase importante dell’indagine sull’incendio al locale Le Constellation, avvenuto durante la notte di Capodanno e che ha causato la morte di 40 persone.

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, sono stati convocati in tribunale a Sion per un interrogatorio.

