A Crans-Montana, la situazione si fa ancora più tesa. I coniugi Moretti sono stati aggrediti dai familiari delle vittime della strage, pochi minuti prima dell’interrogatorio di Jessica sull’incendio al loro locale Le Constellation. La madre delle vittime ha urlato contro i Moretti, definendoli “la mafia”. La scena è stata violenta e si è svolta sotto gli occhi di alcuni testimoni, lasciando tutti con il fiato sospeso. La polizia ha dovuto intervenire per calmare gli animi e mettere fine alla rissa.

Crans-Montana, 12 febbraio 2026 – Drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime della strage di Crans-Montana e i coniugi Moretti pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio di Jessica per l’inchiesta sull’incendio al loro locale Le Constellation. Gli indagati proprietari del discobar sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti, meno di una decina, si sono avventati contro di loro. Spintoni, urla e accuse, a favore di telecamere. Una madre ha urlato a Jacques. "Siete la mafia, avete pagato 200mila franchi ed è finita!". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans-Montana, i coniugi Moretti aggrediti dai familiari delle vittime. Una madre: “Siete la mafia”

Approfondimenti su Crans Montana Strage

Questa mattina a Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti sono stati attaccati dai familiari delle vittime del rogo al Constellation.

Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti questa mattina davanti al tribunale di Crans Montana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Crans-Montana, testimoni: C'erano almeno 20 nostri amici italiani dentro. Noi vivi per miracolo

Ultime notizie su Crans Montana Strage

Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassa; Crans-Montana, coniugi Moretti scrivono una lettera ai dipendenti e attaccano l'Italia: Menzogne spregevoli; Rogo di Crans-Montana, chi è il benefattore dei coniugi Moretti?.

Crans-Montana, i coniugi Moretti aggrediti dai familiari delle vittime. Una madre: Siete la mafiaGli indagati proprietari del discobar Le Constellation sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano ... quotidiano.net

Crans-Montana, i parenti delle vittime si scagliano contro i coniugi Moretti al loro arrivo in procuraJacques e Jessica Moretti, proprietari del locale 'Le Constellation' a Crans-Montana (Alessandro della Valle/Keystone ... msn.com

Jacques e Jessica Moretti sono stati aggrediti da alcuni familiari delle vittime di Crans Montana. Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio - facebook.com facebook

#CransMontana, com'è ridotto Le Constellation: le foto del rogo x.com