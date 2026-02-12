Incendio a Brancaccio in fiamme un vecchio ristorante vicino al Forum e a una pompa di benzina

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio a Brancaccio, in un vecchio ristorante dismesso vicino al Forum e a una pompa di benzina. Le fiamme hanno avvolto l’edificio, alimentate dal vento forte. Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Nessuna notizia ancora su eventuali feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme sono alimentate dal forte vento che sta sferzando la città e una gigantesca colonna di fumo si è alzata in zona. I residenti: "Aria irrespirabile" Un vecchio edificio dismesso dell'area industriale di Brancaccio è andato fuoco oggi pomeriggio. Il forte vento ha alimentato le fiamme e una gigantesca colonna di fumo si è alzata su tutta la zona. “L'aria è irrespirabile", dicono alcuni residenti a PalermoToday. L'immobile, che si trova in via Enrico Ferruzza, non distante dal centro commerciale Forum, un tempo ospitava una ditta di catering e un ristorante self service.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Brancaccio Incendio Danneggiamento al vicino, condannato il gestore di una pompa di benzina Maxi incendio a Pompei: arrestato dipendente della vicina pompa di benzina La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, dipendente di una pompa di benzina vicino a Pompei. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Brancaccio Incendio Argomenti discussi: Incendio sull'autostrada A1: fiamme nel rimorchio di un camion. Fiamme a BrancaccioUn violento incendio, alimentato dal forte vento, ha distrutto un edificio abbandonato nella zona industriale di Brancaccio. Le fiamme sono divampate nell'ex sede legale dell'Irsap in via Ferruzza. So ... rainews.it ULTIM'ORA - Incendio in un palazzo a Garbatella: evacuate venti persone per il fumo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.