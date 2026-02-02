Maxi incendio a Pompei | arrestato dipendente della vicina pompa di benzina

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, dipendente di una pompa di benzina vicino a Pompei. È accusato di aver dato fuoco ai capannoni della zona lo scorso agosto, causando un grande incendio che ha distrutto le strutture. Gli agenti hanno individuato e fermato il sospettato, che ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.

La Polizia di Stato ha arrestato per incendio un 50enne, accusato di avere appiccato le fiamme ai capannoni a Pompei nell'agosto 2025; il rogo distrusse.

