Danneggiamento al vicino condannato il gestore di una pompa di benzina
Avellino, 20 dicembre 2025 – Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, ha pronunciato oggi la condanna nei confronti di un uomo di 60 anni, gestore di una pompa di benzina a Tufo, per un episodio di danneggiamento ai danni di un vicino di casa.La sentenza è stata letta in udienza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
