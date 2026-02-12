Inaugurato il nuovo laboratorio di scienze del Liceo Scientifico Nino Cortese di Maddaloni

Questa mattina il Liceo Scientifico Nino Cortese di Maddaloni ha aperto il suo nuovo laboratorio di scienze. Si tratta di uno spazio moderno, nato per migliorare le lezioni con strumenti innovativi e all’avanguardia. Gli studenti avranno ora a disposizione attrezzature più avanzate per sperimentare e imparare meglio. L’obiettivo è rendere le lezioni di scienze più pratiche e coinvolgenti. Il laboratorio è stato realizzato dopo aver vinto il concorso nazionale “MAD for Science 202”.

Il laboratorio, vincitore del concorso nazionale "MAD for Science 202", punta a innovare l'insegnamento scientifico con strumenti all'avanguardia. Si è svolta oggi l'inaugurazione del nuovo laboratorio di scienze del Liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni, vincitore della nona edizione del Concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS. Il Concorso Mad for Science offre alle scuole secondarie di secondo grado risorse concrete per il potenziamento degli spazi dedicati alla sperimentazione scientifica e valorizza il laboratorio scolastico come elemento centrale del percorso formativo.

