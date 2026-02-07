In arrivo l’inaugurazione del nuovo laboratorio di scienze del Liceo Nino Cortese

Mercoledì 11 febbraio, il liceo scientifico “Nino Cortese” di Maddaloni aprirà il suo nuovo laboratorio di scienze. L’inaugurazione si terrà tra le 10:30 e le 13:00. La scuola ha ottenuto il finanziamento grazie alla vittoria dell’Edizione 2025 del Concorso Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS. Gli studenti e insegnanti saranno presenti per l’evento, che promette di rafforzare l’offerta didattica e le attività pratiche nel campo delle scienze.

Mercoledì 11 febbraio 2026, dalle ore 10:30 alle 13:00, il liceo scientifico "Nino Cortese" di Maddaloni inaugurerà ufficialmente il suo nuovo laboratorio di scienze, finanziato grazie alla vittoria nell'Edizione 2025 del Concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS.

