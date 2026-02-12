In una mail emersa dagli Epstein Files Trump avrebbe tradito Melania con l’assistente Madeleine Westerhout

In una mail emergono dettagli sulla presunta relazione tra Donald Trump e la sua assistente Madeleine Westerhout. La mail, datata 11 marzo 2019 e pubblicata tra i file di Epstein, mostra come il giornalista Michael Wolff abbia scritto a Epstein una bozza su questa vicenda, che coinvolgerebbe il presidente durante il primo mandato. La scoperta riaccende le voci sulla vita privata di Trump e sui suoi rapporti più stretti.

In una mail emersa dagli Epstein Files, datata 11 marzo 2019, il giornalista Michael Wolff scrive a Epstein sottoponendogli una bozza delicata su Donald Trump e la sua assistente Madeleine Westerhout, tra le figure più vicine al Presidente durante il primo mandato. Nel testo compare una richiesta esplicita di parere da parte di Jeffrey Epstein: «Questo è quello che ho intenzione di scrivere. Cosa ne pensi?». Il tema? Un presunto tradimento di Donald Trump nei confronti di sua moglie, Melania. Wolff riporta un’indiscrezione che attribuisce direttamente a Trump durante lo shutdown federale e le vacanze natalizie del 2018. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

