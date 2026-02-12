Da Poma a Petrucciani | la Lega perde pezzi Addii e veleni in cinque seguono Vannacci

La Lega di Firenze perde pezzi uno dopo l’altro. Dopo settimane di voci e tensioni, ieri sono arrivati i primi annunci ufficiali: cinque esponenti hanno deciso di seguire Vannacci e lasciare il partito. La crisi interna diventa sempre più evidente, con addii che alimentano le voci di una spaccatura crescente.

L’esodo è iniziato. E così la Lega, anche a Firenze, comincia a perdere pezzi. Dopo una settimana di rumors e tensioni, ieri è stato il giorno degli annunci. In città, di sette leghisti eletti nei consigli di quartiere, cinque sono pronti ad abbracciare Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato dal generale Roberto Vannacci. Tra i ’dissidenti’ spiccano i nomi di Davide Bisconti, delegato nazionale all’ultimo congresso, e di Vito Poma, dirigente provinciale e responsabile toscano del dipartimento Turismo. "Fino a pochi mesi fa non avrei mai immaginato di compiere questo passo, ma la piega che tante vicende interne hanno preso mi ha indotto a riflettere, per poi decidere di separare il mio percorso da quello della Lega, che ha smarrito se stessa", le motivazioni addotte da Poma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

