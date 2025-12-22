Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà in due giorni
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con «disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026»: le votazioni sul referendum riguardante la riforma della giustizia – che prevede la separazione delle carriere dei magistrati – si svolgeranno in due giornate, domenica e lunedì. Le date del referendum, al momento, non sono ancora state decise: il voto si terrà comunque in primavera. Il dl si è reso necessario in quanto la legge attualmente in vigore stabilisce che le operazioni di voto per le consultazioni referendarie avvengano nella sola giornata di domenica. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Referendum sulla giustizia, si voterà in due giorni
Leggi anche: Referendum sulla giustizia, si voterà in due giorni: ecco quando potrebbe essere
Per il referendum sulla Giustizia si voterà in due giorni - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con "disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026", in base al quale le votazioni sul referendum sulla ... huffingtonpost.it
Referendum Giustizia, si voterà in due giorni: il decreto oggi in Cdm - Il governo ha predisposto un decreto legge con “disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026”. tg24.sky.it
Referendum sulla giustizia, si voterà in due giorni: ecco quando potrebbe essere - Da Palazzo Chigi il via libera al decreto legge che consentirà lo svolgimento della consultazione domenica e lunedì ... msn.com
? IL referendum sulla riforma della giustizia sarà una scelta di civiltà.
È nato il comitato della società civile per il No al referendum sulla riforma della giustizia Società Civile per il No. È nato il comitato, promosso da vari esponenti della società civile, da sindacati, associazioni e realtà democratiche, che sostiene le ragioni del No - facebook.com facebook
Ignazio La Russa lo dà per scontato. Il referendum sulla riforma costituzionale del premierato si farà nella prossima legislatura e “si riuscirà a ottenere il risultato che vogliamo L’articolo di Sergio Rizzo è sul nuovo numero de L’Espresso x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.