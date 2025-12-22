Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con «disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026»: le votazioni sul referendum riguardante la riforma della giustizia – che prevede la separazione delle carriere dei magistrati – si svolgeranno in due giornate, domenica e lunedì. Le date del referendum, al momento, non sono ancora state decise: il voto si terrà comunque in primavera. Il dl si è reso necessario in quanto la legge attualmente in vigore stabilisce che le operazioni di voto per le consultazioni referendarie avvengano nella sola giornata di domenica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà in due giorni

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, si voterà in due giorni

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, si voterà in due giorni: ecco quando potrebbe essere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Per il referendum sulla Giustizia si voterà in due giorni - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con "disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026", in base al quale le votazioni sul referendum sulla ... huffingtonpost.it