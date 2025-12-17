Il presidente Donald Trump ha annunciato una nuova stretta sulle politiche migratorie statunitensi, introducendo restrizioni più rigide sull’ingresso di cittadini stranieri, inclusi i palestinesi. Queste misure mirano a rafforzare i controlli e a limitare le immigrazioni, segnando un ulteriore passo nella politica di controllo dell’immigrazione adottata dall’amministrazione americana.

© Ildifforme.it - Usa, da Trump nuova stretta sull’immigrazione: limiti anche ai palestinesi

(Adnkronos) – Nuova stretta sull’immigrazione da parte del presidente americano Donald Trump, che ha limitato ulteriormente l’ingresso di cittadini stranieri negli Stati Uniti. Nell’elenco figurano ora anche coloro che ”hanno un documento rilasciato dall’Autorità palestinese”, oltre a cinque nuovi Paesi e a due per i quali sono state inasprite le limitazioni. Si tratta di misure . Ildifforme.it

Leggi anche: La nuova stretta cinese sulle terre rare è anche un messaggio a Trump

Leggi anche: Il passaporto Usa esce dalla top 10 dei passaporti più potenti: «Colpa della stretta sull’immigrazione di Trump». L’Italia al quarto posto: la classifica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Usa, nuova stretta di Trump sui migranti

Gli Usa di Trump vogliono mettere gli occhi (e il becco) su 5 anni di cronologia social dei turisti in arrivo - diventerà un elemento "obbligatorio" della domanda Esta ... blitzquotidiano.it