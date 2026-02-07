La Cassazione ha deciso di accogliere il nuovo quesito sul referendum sulla Giustizia. Ora si attende di capire se la data dell’evento slitterà o meno. Nordio dice che, se ci sarà un rinvio, sarà breve. La decisione è arrivata appena qualche ora fa, lasciando incerte le prossime settimane.

La Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla Giustizia. Slitterà la data? "È appena successo. Leggeremo", risponde il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervistato dal Corriere della Sera. "Pare che si tratti di un'ordinanza estremamente complessa che va studiata attentamente. Certamente bisognerà fare un'integrazione al quesito referendario, ma questo non dovrebbe avere conseguenze sulla data del referendum. In ogni caso si tratterebbe di uno slittamento molto breve". Il Guardasigilli si sofferma anche sui rischi sicurezza per il Paese, con un riferimento agli anni bui delle Brigate rosse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio: "Se ci sarà un rinvio del referendum sarà breve"

Approfondimenti su Cassazione Referendum

Alle 12 il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se rinviare il voto sul referendum sulla giustizia, già programmato per il 22 e 23 marzo.

Il ministro Nordio assicura che la decisione della Cassazione sul ricorso riguardante il nuovo quesito per il referendum sulla giustizia non cambierà i tempi della consultazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

CONTRO LA RIFORMA NORDIO: VOTIAMO NO AL REFERENDUM! @OurVoice

Ultime notizie su Cassazione Referendum

Argomenti discussi: Nordio: Se ci sarà un rinvio del referendum sarà molto breve. Il decreto? Dopo le Br batteremo i teppisti; Anno giudiziario, Nordio: Il referendum non è punitivo e non deve avere effetti politici; Nordio ai penalisti: se vince il Sì subito norme attuative condivise; L’anno giudiziario ai tempi della riforma: accuse e nervi tesi.

Nordio: «Se ci sarà un rinvio del referendum sarà molto breve. Il decreto? Dopo le Br batteremo i teppisti»Ministro Nordio, la Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla giustizia. Tutto da rifare? «È appena successo, leggeremo. Pare che si tratti di un’ordinanza estremamente complessa ... roma.corriere.it

Approvato il ‘pacchetto sicurezza’, Meloni: Lo Stato ci difende; Nordio: Così mai più BrIl Consiglio dei ministri ha dato l'ok a dl e ddl che introducono, tra l'altro, la stretta sui coltelli, lo 'stato di giustificazione' per le forze dell'ordine - e non solo- e il discusso fermo preven ... dire.it

Morosini: ''Riforma Nordio La giustizia sarà più facilmente condizionabile dalla politica'' #separazionecarriere #magistratura #piergiorgiomorosini #csm #palermo #feltrinelli facebook