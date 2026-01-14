Nabucco di Giuseppe Verdi in scena al Teatro di San Carlo di Napoli
Il Teatro di San Carlo di Napoli presenta la produzione di Nabucco di Giuseppe Verdi, inserita nella stagione d'opera 2025/2026. Lo spettacolo, con libretto di Temistocle Solera, sarà in scena dal 18 al 31 gennaio, offrendo cinque repliche. La rappresentazione si inserisce nel calendario culturale del teatro, confermando l’impegno nella valorizzazione del patrimonio lirico italiano.
