Da mercoledì in Russia non si può più usare WhatsApp. Le autorità russe hanno bloccato l'accesso all'app di messaggistica più diffusa, lasciando milioni di utenti senza il loro mezzo principale per comunicare. Le cause ufficiali non sono state chiarite, ma la decisione ha già generato molte proteste tra gli utenti e le aziende che dipendono dal servizio.

Da mercoledì in Russia non è più possibile accedere a WhatsApp, la più popolare app di messaggistica al mondo. Più volte in passato il governo russo aveva cercato di limitare la diffusione di WhatsApp nel paese, bloccandone l’accesso temporaneamente o rallentandone il funzionamento: in quei casi l’accusa nei confronti dell’azienda statunitense che possiede l’app, Meta, era sempre di violare le leggi locali sulla comunicazione su Internet. Ora invece WhatsApp è stato proprio tolto dalla lista dei siti accessibili. Per il momento sul motivo del blocco non c’è alcun comunicato ufficiale da parte della autorità russe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La Russia ha deciso di bloccare WhatsApp, la piattaforma di messaggistica più usata al mondo.

STORIA: No, la Crimea non è in Russia, ma non è quello il punto; Contro la balla della vittoria russa; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Zelensky: Elezioni solo dopo il cessate il fuoco e le garanzie. La Russia restringe l'accesso a Telegram, Whatsapp e Bbc; Ucraina: il 17 o 18 nuovo round in Usa per l'accordo di pace . Da Ue ok per i 90 miliardi a Kiev. - Zelensky: Voglio una data precisa per l'adesione dell'Ucraina all'Ue.

