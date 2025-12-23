La Russia è sempre più fuori dalle big tech | rallentata anche WhatsApp Potrebbe esser bloccata entro il 2026

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pian piano Mosca si sta adeguando ai metodi cinesi, specialmente per ciò che riguarda app e messaggistica nel paese. WhatsApp, che conta quasi 100 milioni di utenti russi, è l’ultima vittima della censura contro le applicazioni occidentali nella Federazione, dove Facebook, Instagram, X, Signal, Viber, Snapchat e Discord non funzionano più. Anche se i l blocco non esiste, secondo quanto ricostruisce oggi l’Agi, la velocità e i mancati aggiornamenti stanno spingendo i russi a scaricare applicazioni nazionali come Max, che ha già 75 milioni di utenti. Chi utilizza WhatsApp non è in grado di effettuare chiamate da diversi mesi, proprio come quelli di Telegram, hanno riscontrato difficoltà nell’invio di video e foto dalla fine di novembre. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

