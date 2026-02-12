in romagna resiste un pezzo di prima repubblica

A Ravenna il Partito Repubblicano mantiene ancora un suo spazio, l’ultimo in Romagna. Qui, il partito ha ancora consensi e un ruolo attivo nella comunità, cosa che non succede più altrove nella regione. È un pezzo di Prima Repubblica che resiste, un segnale di come alcune tradizioni politiche riescano a durare nel tempo.

Ravenna è l’ultimo posto dove il Partito Repubblicano ha consensi e un ruolo nella società, e l'unico dove questa cosa poteva succedere Quando parla del suo partito, Andrea Vasi lo definisce «un fossile della Prima Repubblica». Già a quell’epoca il Partito Repubblicano Italiano, anche noto con la sigla PRI, era un piccolo partito di centro, abituato a fare da puntello alla ben più grande e potente Democrazia Cristiana (DC). Oltre trent’anni dopo la crisi di Tangentopoli e la dissoluzione dei partiti novecenteschi, il PRI è estinto praticamente ovunque tranne che a Ravenna, dove viene votato e ha ancora una presenza nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

