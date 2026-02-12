In Romagna resiste un pezzo di Prima Repubblica

Da ilpost.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravenna il Partito Repubblicano mantiene ancora un suo spazio, l’ultimo in Romagna. Qui, il partito ha ancora consensi e un ruolo attivo nella comunità, cosa che non succede più altrove nella regione. È un pezzo di Prima Repubblica che resiste, un segnale di come alcune tradizioni politiche riescano a durare nel tempo.

Ravenna è l’ultimo posto dove il Partito Repubblicano ha consensi e un ruolo nella società, e l'unico dove questa cosa poteva succedere Quando parla del suo partito, Andrea Vasi lo definisce «un fossile della Prima Repubblica». Già a quell’epoca il Partito Repubblicano Italiano, anche noto con la sigla PRI, era un piccolo partito di centro, abituato a fare da puntello alla ben più grande e potente Democrazia Cristiana (DC). Oltre trent’anni dopo la crisi di Tangentopoli e la dissoluzione dei partiti novecenteschi, il PRI è estinto praticamente ovunque tranne che a Ravenna, dove viene votato e ha ancora una presenza nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

in romagna resiste un pezzo di prima repubblica

© Ilpost.it - In Romagna resiste un pezzo di Prima Repubblica

Approfondimenti su Ravenna Partito Repubblicano

L'Emilia Romagna celebra il 177esimo anniversario della Repubblica Romana: cerimonia in piazza Saffi

Questa mattina, in piazza Saffi, si è svolta la cerimonia per il 177esimo anniversario della Repubblica Romana.

La Nike di Naxos resiste al ciclone Harry e diventa il simbolo della Sicilia che resiste

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la Nike di Schisò si erge come simbolo della resilienza della Sicilia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ravenna Partito Repubblicano

Argomenti discussi: Scrutini, periodo unico o più quadrimestri: è caos nelle scuole. Regione Emilia-Romagna chiede chiarezza al Governo; È il borgo più magico dell’Emilia-Romagna: una perla medievale interamente racchiusa dentro un castello; Il patrimonio del dialetto trasmesso ai bambini; Inaugura il 7 febbraio Al di là del Mare alla Stazione degli Artisti di Gambettola.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.