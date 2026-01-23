Dopo il passaggio del ciclone Harry, la Nike di Schisò si erge come simbolo della resilienza della Sicilia. In un paesaggio segnato dalla devastazione, questa figura rappresenta la forza e la capacità di resistere alle avversità, diventando un segno di speranza e di rinascita per la comunità locale. La sua presenza testimonia l’importanza della solidarietà e della tenacia di fronte alle sfide naturali.

Nel silenzio surreale che segue il passaggio del ciclone Harry, un’unica immagine emerge dal fango e dalle macerie per raccontare il destino di una costa ferita: è la sagoma fiera della Nike di Schisò. Mentre la furia del mare flagellava il litorale ionico con onde di violenza inaudita, sventrando il lungomare e trasformando anche le strade di Giardini Naxos in un ammasso di detriti e asfalto divelto, la celebre scultura di Carmelo Mendola è rimasta incredibilmente al suo posto. Quella “Vittoria alata”, che dal 1965 celebra il legame millenario tra la Sicilia e la Grecia, oggi non è più soltanto un monumento artistico, ma l’icona vivente di una comunità che rifiuta di arrendersi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Nike di Naxos resiste al ciclone Harry e diventa il simbolo della Sicilia che resiste

“Noi spalatori, loro assenti”: la riviera jonica resiste al ciclone HarryLungo la riviera jonica messinese, le comunità si mobilitano con strumenti semplici per fronteggiare l’emergenza causata dal ciclone Harry.

Leggi anche: Il presepe resiste: simbolo del Natale tra tradizione e nuove abitudini

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La Nike di Giardini Naxos resiste alla bufera; Quando tutto crolla, resta in piedi la Vittoria: la statua di Nike sfida il ciclone e diventa simbolo di rinascita; Quei diavoli per aria ridisegnano i luoghidi Verga e Camilleri; Da Taormina a Isola Bella e Giardini, non c'è più un lido balneare: gli stabilimenti distrutti dal ciclone Harry.

La piazzetta di Naxos è distrutta, ma la Nike è rimasta fiera a guardare il mare Questa è la piazzetta della Nike di giardini Naxos nel messinese, prima e dopo il Ciclone Harry Aiutiamo i siciliani, sono soli, una ferita davvero troppo grande e una sfida difficili - facebook.com facebook

Attorno a questa bellissima opera intitolata "La Nike",a Giardini Naxos (ME),c'era una piazzetta. Il mare l'ha spazzata via. Pur essendo una persona di "muntagna",nonno materno era di lì. Ricordi, passeggiate, gelati. Mi colpisce la forza di questa foto, un po' co x.com