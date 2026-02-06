L' Emilia Romagna celebra il 177esimo anniversario della Repubblica Romana | cerimonia in piazza Saffi

Questa mattina, in piazza Saffi, si è svolta la cerimonia per il 177esimo anniversario della Repubblica Romana. Una giornata dedicata a ricordare quei giorni che hanno segnato il passaggio dall’epoca degli Stati preunitari all’Italia unita. La piazza si è riempita di cittadini, storici e rappresentanti istituzionali, tutti pronti a rivivere quei momenti che hanno cambiato il destino del Paese. Le celebrazioni sono state un’occasione per riflettere sulla strada percorsa e su quanto ancora resta da fare per rafforzare i

